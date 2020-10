Forfait mobile : une offre de 5 à 200 Go (Orange et SFR) à prix cassé 🔥

Le meilleur moyen de faire des économies sur son forfait mobile est…d’en changer au bon moment. En effet, il arrive parfois que les opérateurs cassent les prix de manière ponctuelle pour faire le plein de nouveaux utilisateurs. Ce week-end, Prixtel se distingue avec un forfait ultra-compétitif et sans engagement.

Prixtel est un MVNO qui utilise les réseaux Orange et SFR pour son offre. En optant pour son forfait mobile, vous aurez donc accès à des réseaux haut de gamme sans payer le prix d’un opérateur premium. Attention, cette offre se finit déjà dans quelques jours.

Voir l’offre Prixtel

En quelques années, Prixtel s’est fait un nom dans l’industrie des télécoms. Il a imaginé un forfait mobile avec un fonctionnement unique qui permet à chacun de payer selon sa consommation réelle. Le coût du forfait s’adapte mois après mois à la consommation de chaque client, ce qui permet d’éviter un dérapage.

Le forfait mobile taillé sur mesure

Quand vous comparer les offres de forfaits, la structure de chacun d’entre eux est la même. Vous payez un montant fixé pour un volume d’appels / SMS / MMS et data donné. Si vous consommez moins que le maximum autorisé, vous n’aurez pas le droit à une remise. Pire, si vous dépassez votre allocation (hors forfait), vous serez facturé en plus.

Prixtel a voulu offrir un forfait mobile plus adapté aux besoins de chacun. Sa promesse ? Que chaque client paie au plus proche de sa consommation. Que ce soit sa formule « Giga Série » ou « Le complet », les deux versions de son abonnement sont modulables. Si les appels, SMS et MMS sont illimités, c’est donc la quantité de data utilisée chaque mois qui aura une incidence sur le tarif mensuel. Mois après mois, la facture peut donc varier.

Pour simplifier la structure et la compréhension, Prixtel a introduit un système de paliers progressifs. Pour chacune de ses deux formules, il y a 3 paliers de consommation. Ci-dessous, voici les paliers (avec leur coût associé) pour la Giga Série :

La structure est claire et limpide. Par exemple, si vous consommez 100 Go de data sur un mois donné, cela vous reviendra à 14,99€. Si le mois d’après, vous avez une baisse de votre consommation et que vous redescendez au premier palier (jusqu’à 50 Go), il vous en coûtera que 9,99€. Avec la souplesse de ce forfait mobile, vous êtes donc garanti de toujours maîtriser votre coût.

Pour découvrir la Giga Série, c’est par ici :

Voir l’offre Prixtel

Si vous avez eu l’occasion de faire un peu le tour des offres sur le marché, vous avez du constater la compétitivité de Prixtel. Sur le palier 50 Go, le 100 Go ou même le 200 Go, aucun rival ne peut se vanter de faire aussi bien. Il convient toutefois de rappeler que ces tarifs sont réduits dans le cadre d’une offre spéciale. Au delà de la première année, chacun des paliers remontera de 5€ chaque mois.

Cela dit, avec ce forfait mobile, vous n’êtes jamais engagé. Si vous n’êtes pas en phase avec la hausse tarifaire après les premiers 12 mois, vous pouvez donc résilier votre offre sans aucun frais. Réfléchissez quand même à 2x puisque même avec l’augmentation des tarifs, Prixtel restera l’un des meilleurs acteurs sur le marché.

Une alternative accessible à 4,99€

Si la Giga Série parlera à ceux qui utilisent leur smartphone de manière assidue, une seconde formule – moins gourmande en data et donc moins chère – est disponible chez Prixtel. Baptisé « Le complet », ce forfait mobile suit le même principe de fonctionnement que la Giga Série. La grande différence réside dans le niveau des paliers, qui sont plus faibles.

En prenant le « Le complet », vous aurez aussi les appels, SMS et MMS en illimité. Les paliers de data sont les suivants :

Vous pouvez regarder partout sur le marché, aucun forfait mobile n’est aussi compétitif que celui-ci sur le 5 Go. Si vous restez dans le premier palier, vous pouvez avoir les appels, SMS et MMS en illimité ainsi que 5 Go pour 4,99€ par mois. Les deux paliers supérieurs viennent en concurrence directe avec les paliers de la Giga Série. « Le complet » est cependant destiné à ceux qui utilisent assez peu leur data, et qui consomment donc moins de 5 Go par mois.

Prixtel respecte tous les codes

Si Prixtel a réussi à s’imposer sur le compétitif marché du forfait mobile, c’est parce qu’il respecte tous les codes. Le MVNO offre toute la flexibilité que l’on peut attendre d’un opérateur en 2020. Parmi les points clés, il s’appuie déjà sur deux réseaux d’antennes de qualité (Orange ou SFR). Les clients peuvent choisir au moment de la souscription lequel des deux ils veulent utiliser. Plus tard, ils pourront passer de l’un à l’autre.

Ensuite, la gamme de forfaits mobiles de Prixtel est sans engagement. Le client est donc libre de résilier à tout instant. Cela force aussi l’opérateur télécom a être irréprochable à tout moment, sous risque de voir les clients résilier et aller chez ses rivaux. Enfin, on rappellera une dernière fois que la politique de prix est ultra compétitive chez lui.

Pour découvrir le forfait mobile Prixtel, c’est par ici :

Voir l’offre Prixtel