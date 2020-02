Forfait mobile : RED by SFR casse les prix, retour de l’offre à vie 🔥

Que ce soit sur le forfait mobile ou la box Internet, sachez que vous avez actuellement la possibilitĂ© de faire chuter vos dĂ©penses grâce aux offres « à vie » de RED by SFR. L’opĂ©rateur tĂ©lĂ©com français casse les prix sur ses deux produits phares et il continue d’engranger des nouveaux abonnĂ©s. Ci-dessous, nous rentrons dans le dĂ©tail de chacune des offres, avec tous les avantages et inconvĂ©nients associĂ©s.

Un forfait mobile unique et incontournable

En une dizaine d’annĂ©es, RED by SFR a su s’imposer sur le marchĂ© grâce Ă un forfait mobile unique et transparent. L’opĂ©rateur mise aussi sur deux avantages clĂ©s qui lui ont Ă©galement permis de se hisser parmi les meilleurs forfaits en France : son abonnement est sans engagement de durĂ©e et le tarif est « garanti Ă vie ». En laissant un maximum de flexibilitĂ© Ă ses clients tout en leur proposant une offre simple Ă comprendre, il est certain de faire un carton auprès de tout ceux qui cherchent un nouveau forfait mobile. Avec la promotion actuelle, vous avez l’occasion de profiter d’un prix cassĂ© sur votre abonnement mensuel.

Qu’une promotion comme celle-lĂ soit en cours ou non, le forfait mobile de RED by SFR se positionne toujours comme un des leaders du marchĂ©. Avec cette offre flash qui tombe Ă point nommĂ©, l’abonnement revient Ă 12 euros par mois au lieu de 15 pour les appels, les SMS et MMS illimitĂ©s, 60 Go d’Internet en France et 100 Go de stockage SFR Cloud. L’offre inclut aussi 8 Go d’Internet depuis l’UE et les DOM ainsi que les appels, SMS et MMS illimitĂ©s dans cette zone.

Cette offre constitue la base du forfait mobile de RED by SFR, mais il est possible d’ajouter des options facultatives en fonction de vos besoins. Vous avez la possibilitĂ© d’ajouter plus de Go d’Internet pour la France, mais aussi pour l’International (depuis l’UE, les DOM, la Suisse, le Canada, les États-Unis et Andorre). Sur le site web de l’opĂ©rateur, vous pouvez sĂ©lectionner les options de votre choix et simuler le coĂ»t de votre abonnement mensuel. Dans tous les cas, le forfait mobile de RED by SFR se situe très largement parmi les plus attractifs du marchĂ©.

Comme indiquĂ© prĂ©cĂ©demment, le forfait mobile de RED by SFR n’est pas soumis Ă une quelconque pĂ©riode d’engagement. Vous avez donc la possibilitĂ© de quitter l’opĂ©rateur dès que vous le souhaitez si une meilleure offre se prĂ©sente ailleurs. L’opĂ©rateur a Ă©galement l’avantage indĂ©niable de ne pas augmenter ses prix après un ou deux ans d’utilisation. Les tarifs en cours ne se limitent pas aux 12 premiers mois et restent valables Ă vie. Il n’y a donc aucune chance que vous ayez une mauvaise surprise en consultant votre facture dans quelques mois.

Attention, l’offre en cours se termine le 17 fĂ©vrier, il ne vous reste que quelques jours pour en profiter. Voici les dĂ©tails du forfait mobile de RED by SFR :

Quelle box Internet chez RED by SFR ?

Si RED by SFR s’illustre sur le marchĂ© mobile, il en fait de mĂŞme avec les box Internet. En effet, l’opĂ©rateur français a proposĂ© une offre qui a bouleversĂ© le secteur tout en proposant un nouveau positionnement et, logiquement, de nouveaux avantages. Comme l’abonnement tĂ©lĂ©phonique de RED by SFR, sa box Internet fait le choix de la transparence et de la flexibilitĂ©. Beaucoup de fournisseurs d’accès disposent d’offres plutĂ´t opaques, dont les dĂ©tails ne sont jamais vraiment simples Ă comprendre, ce qui est Ă l’opposĂ© de la proposition de la marque de SFR.

Actuellement, la box Internet de RED by SFR revient Ă 23 euros par mois pour la fibre en très haut dĂ©bit (1 Gb/s en tĂ©lĂ©chargement) et tous les appels vers les fixes et les mobiles en France en illimitĂ©. Une fois de plus, le tarif est garanti Ă vie (comme pour le forfait mobile) et n’augmente pas au-delĂ d’un an ou deux. De la mĂŞme manière, l’offre est sans engagement et vous pouvez quitter l’opĂ©rateur quand vous le souhaitez, ce qui est assez rare sur le marchĂ© des box Internet en France.

En plus de son petit prix, l’offre sur la box Internet de RED by SFR s’accompagne du premier mois gratuit. La remise en court est intĂ©ressante Ă court terme Ă©videmment, mais aussi Ă plus long terme, car les Ă©conomies deviennent de plus en plus consĂ©quentes. Comme pour le forfait mobile, l’offre box Internet de RED by SFR se termine le 17 fĂ©vrier.

