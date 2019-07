Toutes les dates de sortie des jeux présentés à l’E3 2019

Le mois dernier, le grand événement dans l’industrie du jeu vidéo c’était bien entendu l’E3 2019. Un événement qui se déroulait à Los Angeles, et qui fut largement couvert par Presse-citron puisque nous étions sur place pour vous ramener le maximum d’informations ! Résumé et avis sur les conférences, test en avant-première de plus de 25 jeux, vous pouvez retrouver tout cela à cette adresse. Alors que l’été est toujours un moment calme dans le monde du jeu vidéo, nous allons en profiter pour vous faire la liste de tous les jeux qui vont arriver dans les prochains mois, d’ici la fin d’année 2019 et les premiers jeux d’ores et déjà listés pour 2020 !

JUILLET 2019

STRANGER THINGS : SEASON 3 – THE GAME

Supports : PS4 , Xbox One , Switch

Date de Sortie : 04 Juillet 2019





Supports : PS4 , Xbox One , Switch

Date de Sortie : 05 Juillet 2019

Supports : PS4 , Xbox One , PC

Date de Sortie : 16 Juillet 2019

Acheter Les Sims 4 Îles Paradisiaques

NIGHT CALL

Supports : PS4 , Xbox One , PC

Date de Sortie : 17 Juillet 2019

Découvrir notre aperçu du jeu dès maintenant !

Supports : PS4 , Xbox One , Switch

Date de Sortie : 18 Juillet 2019

Découvrir notre aperçu du jeu dès maintenant !

Acheter FIA European Truck Racing

MARVEL ULTIMATE ALLIANCE 3 : THE BLACK ORDER

Support : Switch

Date de sortie : 19 Juillet 2019

Acheter Marvel Ultimate Alliance 3

FIRE EMBLEM : THREE HOUSES

Support : Switch

Date de Sortie : 26 Juillet 2019

Acheter Fire Emblem : Three Houses

WOLFENSTEIN YOUNGBLOOD

Supports : PS4 , Xbox One , Switch , PC

Date de sortie : 26 Juillet 2019

Précommander Wolfenstein Youngblood

WOLFENTESEIN CYBERPILOT (VR)

Supports : PS4 , PC

Date de Sortie : 26 Juillet 2019

AOÛT 2019

MADDEN NFL 20

Supports : PS4 , One , PC

Date de Sortie : 2 Août 2019

Précommander Madden NFL 20

YU-GI-OH – LEGACY OF THE DUELIST : LINK EVOLUTION

Support : Switch

Date de Sortie : 20 Août 2019

Précommander Yu-Gi-Oh Legacy of the Duelist

LIFE IS STRANGE 2 : ÉPISODE 04

Supports : PS4 , One , PC

Date de Sortie : 22 Août 2019

Support : PC

Date de Sortie : 27 Août 2019

Supports : PS4 , One , PC

Date de Sortie : 28 Août 2019

Précommander Control

SEPTEMBRE 2019

MONSTER HUNTER WORLD : ICEBORN (DLC)

Supports : PS4 , One , PC

Date de Sortie : 6 Septembre 2019

Supports : PS4 , One , Switch , PC

Date de Sortie : 6 Septembre 2019

Précommander NBA 2K20

EFOOTBALL PES 2020

Supports : PS4 , One , PC

Date de Sortie : 10 Septembre 2019

Découvrir notre aperçu du jeu dès maintenant !

Précommander eFootball PES 2020

GEARS 5

Supports : One , PC

Date de Sortie : 10 Septembre 2019

Précommander Control

BORDERLANDS 3

Supports : PS4 , One , PC

Date de Sortie : 13 Septembre 2019

Découvrir notre aperçu du jeu dès maintenant !

Précommander Borderlands 3

DAEMON X MACHINA

Support : Switch

Date de Sortie : 13 Septembre 2019

Précommander Daemon X Machina

THE LEGEND OF ZELDA : LINK’S AWAKENING

Support : Switch

Date de Sortie : 20 Septembre 2019

Découvrir notre aperçu du jeu dès maintenant !

Précommander Zelda Link’s Awakening

Précommander WRC 8

OCTOBRE 2019

GHOST RECON BREAKPOINT

Supports : PS4 , One , PC, Stadia

Date de Sortie : 4 Octobre 2019

Précommander Control

GRID

Supports : PS4 , One , PC

Date de Sortie : 11 Octobre 2019

Précommander GRID

CALL OF DUTY MODERN WARFARE

Supports : PS4 , One , PC

Date de Sortie : 25 Octobre 2019

Précommander COD Modern Warfare

THE OUTER WORLDS

Supports : PS4 , One ,



Date de Sortie : 25 Octobre 2019

Précommander The Outer Worlds

LUIGI’S MANSION 3

Support : Switch

Date de Sortie : 31 Octobre 2019

Découvrez notre aperçu du jeu dès maintenant !

Précommander Luigi’s Mansion 3

NOVEMBRE 2019

JUSTE DANCE 2020

Supports : PS4 , One , PC, Switch , Stadia , Wii

Date de Sortie : 5 Novembre 2019

Support : PS4

Date de Sortie : 8 Novembre 2019

Précommander Death Stranding

POKÉMON ÉPÉE / BOUCLIER

Support : Switch

Date de Sortie : 15 Novembre 2019

Découvrez notre aperçu du jeu dès maintenant !

Précommander Pokémon

STAR WARS JEDI FALLEN ORDER

Support : PS4 , One , PC

Date de Sortie : 15 Novembre 2019

Découvrez notre aperçu du jeu dès maintenant !

Supports : PS4, PC

Date de Sortie : 19 Novembre 2019

Découvrir notre aperçu du jeu dès maintenant !

Précommander Shenmue III

DÉCEMBRE 2019

LIFE IS STRANGE 2 – ÉPISODE 05

Supports : PS4 , One , PC

Date de Sortie : 5 Décembre 2019

FÉVRIER 2020

ORI AND THE WILL OF THE WISPS

Supports : One , PC

Date de Sortie : 11 Février 2019

Précommander Ori 2

GODS & MONSTERS

Supports : PS4 , One , PC, Switch

Date de Sortie : 25 Février 2019

MARS 2020

FINAL FANTASY VII REMAKE

Support : PS4

Date de Sortie : 3 Mars 2020

Découvrez notre aperçu du jeu dès maintenant !

Précommander FF VII Remake

WATCH DOGS LEGION

Supports : PS4 , One , PC

Date de Sortie : 6 Mars 2020

Découvrez notre aperçu du jeu dès maintenant !

Précommander Watch Dogs Legion

ANIMAL CROSSING : NEW HORIZONS

Support : Switch

Date de Sortie : 20 Mars 2020

Précommander Animal Crossing

AVRIL 2020

CYBERPUNK 2077

Supports : PS4 , One , PC

Date de Sortie : 16 Avril 2020

Découvrez notre aperçu du jeu dès maintenant !

Précommander Cyberpunk 2077

MAI 2020

MARVEL’S AVENGERS

Supports : PS4 , One , PC

Date de Sortie : 20 Mai 2020

Découvrez notre aperçu du jeu dès maintenant !

Précommander Marvel’s Avengers

PRÉVU POUR 2020 ET PLUS TARD

TOM CLANCY’S RAINBOW SIX QUARANTINE

Supports : PS4 , One , PC , Stadia

Date de Sortie : Q1 2020

Supports : PS4 , One , PC

Date de Sortie : Q2 2020

Découvrez notre aperçu du jeu dès maintenant !

Supports : One, PC , Scarlett

Date de Sortie : Noël 2020

Supports : , Date de Sortie : Noël 2020 DYING LIGHT 2

Supports : PS4 , One , PC

Date de Sortie : 2020

Découvrez notre aperçu du jeu dès maintenant !

Supports : One , PC

Date de Sortie : 2020

Supports : , Date de Sortie : 2020 SKULL & BONES

Supports : PS4 , One , PC

Date de Sortie : 2020

Supports : One , PC

Date de Sortie : 2020

Supports : PS4 , One , Switch , PC , Stadia

Date de Sortie : 2020

Découvrez notre aperçu du jeu dès maintenant !

Supports : PS4 , PC

Date de Sortie : 2020

Découvrez notre aperçu du jeu dès maintenant !

Support : Switch

Date de Sortie : 2020

ET NIVEAU CONSOLES ?

Toute cette belle et longue liste peut bien entendu changer dans les prochaines semaines, avec de nouveaux jeux mais aussi des reports de certains titres, alors n’hésitez pas à surveiller régulièrement cet article pour ne pas louper les potentielles mises à jour de ce dernier !